Devuelven bienes sustraídos en el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria.

En acto efectuado en el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria en la Habana, la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio la Lisa devolvió a la entidad accesorios de computadoras que fueron sustraídos el pasado 4 de febrero.

Según informo el mayor Yosbel Portelles Rodríguez ,segundo jefe de la PNR en La Lisa , una vez recibida la denuncia ,se iniciaron las pesquisas que permitieron detener a Ismer Luna Pérez ,autor del delito de Robo con Fuerza en las Cosas ,y ocuparle en una vivienda del municipio Plaza de la Revolución tres torres de computadoras marca Janer , tres monitores tres mouse ,tres teclados , así como otros accesorios internos de PC , como memorias Ram, motherboard y tarjetas micro USB.

El Instituto de Investigaciones para la Industria Alimentaria , situado en la barriada del Guatao , en la localidad de la Lisa agradeció a las fuerzas de la PNR, Policía Técnica Investigativa (PTI) y al Departamento de Investigación Criminal del territorio por la eficacia mostrada en el esclarecimiento del hecho delictivo previsto y sancionado en el artículo 322 del Vigente Código Penal Ley.62.

