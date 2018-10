Destacan atractivos de hotel Velasco en Matanzas

Cada vez más cercano a la historia y la cultura de la tricentenaria ciudad de Matanzas, el Hotel Velasco arribará en diciembre próximo al aniversario 116 de su nacimiento con aceptación entre los clientes.

Desde su reapertura en el 2010 recobró los atributos patrimoniales de su arquitectura ecléctica y opera bajo la marca Encanto del Grupo Hotelero Cubanacán en el territorio.

El Hotel Velasco, en Matanzas, se ubica en el centro histórico de la urbe de los ríos y los puentes, justo en el Parque de La Libertad, sitio fundacional donde se erige el conjunto monumentario dedicado a José Martí.

Con unos 17 trabajadores la instalación turística realza como uno de los singulares establecimientos de la provincia para la atención a clientes nacionales y foráneos atraídos por los encantos de la Ciudad.

