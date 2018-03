Destacan acceso a la tierra de la mujer cubana

Las mujeres rurales cubanas gozan de mayores oportunidades de acceso a la tierra y capacitación, en tanto se implementan políticas nacionales que evitan la discriminación por concepto de género.

Así explicó la representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Anayansi Rodríguez, quien junto a una delegación femenina de nuestro país participa en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

En Cuba, la atención a las zonas rurales constituye una prioridad y las mujeres que viven allí muestran avances incuestionables en sectores como la educación y la salud, apuntó.

También disfrutan a plenitud de sus derechos sexuales y reproductivos, de servicios de planificación familiar y de una avanzada Ley de Maternidad que posibilita una licencia pre y posparto hasta el primer año de vida del infante, a la cual puede acogerse cualquier miembro de la pareja, ahondó Anayansi Rodríguez.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.