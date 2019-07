Desde hoy primera salida del nuevo tren de pasajeros

La Habana, Cuba. – Directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba anunciaron que hoy sale el nuevo tren desde La Habana a Santiago de Cuba; posteriormente el domingo hacia Holguín; el lunes a Guantánamo y el martes el de Bayamo-Manzanillo.

También informaron que el pasaje es válido solo para el día y hora estipulados, debe ser conservado durante todo el viaje; además la presentación de los pasajeros en la terminal será con dos horas previas al embarco y debe rectificarse los boletines con el carné de identidad o pasaporte.

Dentro de las medidas establecidas para mantener la limpieza y el orden en los coches, queda prohibido transportar alimentos congelados de ningún tipo para evitar escurrimientos.

Los usuarios del tren deben mantener una conducta disciplinada y responsable durante el trayecto, teniendo en cuenta que el país ha hecho enormes esfuerzos para establecer ese vital servicio.

