Descuentos del banco popular

Hasta el 2 de enero venidero el Banco Popular de Ahorro bonifica con el 8% los pagos que hagan sus clientes con tarjetas magnéticas en las Terminales de Punto de Venta o POS.

Señala que con esa sostenida política de bonificación el BPA apoya el proceso de informatización de la sociedad, al contribuir al uso de medios de pago eficientes y seguros, con lo que beneficia a las personas naturales que tienen tarjetas asociadas a cuentas de ahorro, para el cobro de salario, la estimulación y las de jubilados y pensionados.

La Dirección de Comunicación Institucional de ETECSA informó en La Habana que la entidad realiza una oferta promocional con rebaja del 50% de los cupones de recarga nauta, durante las festividades de fin de año.

El propósito es facilitar el acceso a los servicios de internet desde el presente mes de diciembre hasta el 2 de enero de 2019.

