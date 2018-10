Desarrollan software sobre la Batalla de Santa Clara

Cinesoft Centro de Villa Clara trabaja en un proyecto dedicado al aniversario 60 de la Batalla de Santa Clara y el Triunfo de la Revolución, con la colaboración de Telecubanacán.

Se trata de productos asociados a visitas virtuales a los principales sitios vinculados con la toma de esa ciudad, que incluyen una versión para móviles, un documental y una mediateca con información histórica para niños y jóvenes.

Las propuestas de Cinesoft Centro por el aniversario 60 de la Batalla de Santa Clara y el Triunfo de la Revolución, incluyen la primera colección de los cuatro volúmenes de Historias de mi Tierra, con el apoyo de la Unión de Historiadores de Cuba y Telecubanacán.

Esa entidad, además de prestar servicios al Ministerio de Educación, se encuentra lista para llevar las tecnologías de la información a otros sectores que demanden de estos productos.

