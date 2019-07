Desarrollan jornada por el Día del Trabajador Gráfico

La Habana, Cuba. – La jornada por el Día del Trabajador Gráfico, que se celebra cada 2 de agosto en recordación al aniversario del natalicio del líder sindical del sector Alfredo López Arencibia, se desarrolla en todo el país.

Las actividades comenzaron con la realización de matutinos en los centros laborales y empresas del sector, donde se impone a los diferentes colectivos de la trascendencia de la fecha y se ratifican compromisos productivos.

Para los trabajadores del sector resulta vital elevar la participación en todo el proceso de elaboración y ejecución de los planes de producción y servicio, igualmente se ha hecho un esfuerzo en la definición y mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Durante los actos se entregarán certificados de reconocimiento a los trabajadores destacados en el cumplimiento de los indicadores de la emulación socialista, a quienes tienen una larga y fructífera trayectoria laboral.

