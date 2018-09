Desarrollan emulación para impulsar zafra azucarera

La Habana, Cuba. – El Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros y el Grupo AZCUBA desarrollan el Movimiento Emulativo: Mi aporte al inicio de la zafra 2018-2019, dedicada al XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.

Esa jornada tiene el objetivo de impulsar las tareas y actividades para el cumplimiento de la zafra chica en la que molerán 17 centrales azucareros de todo el país de noviembre a diciembre.

Con el movimiento emulativo: Mi aporte al inicio de la zafra 2018-2019 se aplicarán las iniciativas que se consideren oportunas para desarrollar y fortalecer las tareas relacionadas con la producción caña, alimentos y derivados con vistas a la próxima campaña.

La información del movimiento sindical precisa que se realizarán balances municipales en las bases productivas sobre la marcha del cumplimiento de los programas establecidos

