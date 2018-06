Desarrolla BANDEC la Banca Móvil

El Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, en la provincia de Artemisa, desarrolla la Transfermóvil, aplicación por la cual tiene la posibilidad de realizar pagos y otras operaciones desde su celular.

Se trata de un canal de pago electrónico mediante herramienta androide que BANDEC ofrece a sus clientes para que de forma rápida y segura realicen diversas operaciones con sus cuentas sin tener que acudir a las sucursales.

Con Transfermóvil usted podrá pagar los servicios de electricidad y telefónico, consultar el saldo de todas las tarjetas asociadas y el monto de la factura del servicio a pagar y ver los últimos 10 movimientos efectuados en su tarjeta.

Para acceder al novedoso servicio se requiere tener una línea celular, tarjetas débito RED y Matriz Multibanca emitidas por el Banco de Crédito y Comercio que puede solicitarlas en las sucursales bancarias donde opere sus cuentas.

