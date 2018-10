Derrame de petróleo afecta la bahía de Matanzas (+ Fotos – Video)

Matanzas, Cuba. – Un derrame de petróleo crudo se produjo en laTerminal de Supertanqueros de la zona industrial en la ciudad de Matanzas. El incidente ocurrió cuando un barco descargaba el producto en el muelle número 1 de la Terminal. Una avería durante el proceso, trajo como consecuencia que cayeran a la bahía de Matanzas cerca de 100 metros cúbicos de petróleo.

Desde el momento del accidente activaron los protocolos establecidos para estos casos por la Unión Cuba Petróleo. La mayor parte del producto lo concentraron dentro de barreras y otra parte recayó en la playa El Judío.

La Directora de la Comercializadora de Combustibles de Matanzas, Lidia Rodríguez Suárez, explicó que fuerzas de las Empresas de Recuperación de Tanques, Pozos, así como de Mantenimiento a Oleoductos, las Refinerías Camilo Cienfuegos y Ñico López y el Ejército Juvenil del Trabajo mitigan el daño al medio ambiente.

En estos momentos investigan las causas del hecho. Técnicos y especialistas limpiaron la cubierta del buque. La Terminal de Supertanqueros de Matanzas constituye la principal del país. Por estos muelles llega a Cuba la mayor cantidad de petróleo.

Tomado del sitio del NTV

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.