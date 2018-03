Declaran a Radio Reloj vocero del Congreso Campesino

La Habana, Cuba.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), declaró a Radio Reloj vocero de las actividades por el aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas.

Idia Ruiz Rodríguez, funcionaria de la esfera ideológica de la dirección de la ANAP, reconoció el desempeño de nuestra emisora en la labor informativa y educativa que por 70 años ha mantenido junto al pueblo.

La funcionaria destacó el importante acompañamiento, en todas las provincias, de reporteros y corresponsales de Radio Reloj, al trabajo del campesinado cubano, sus logros y retos en la dura faena de la producción de alimentos.

El Primer Congreso Campesino en Armas se celebró el 21 de septiembre de 1959 en el territorio del Segundo Frente Guerrillero, bajo la guía indiscutible del entonces comandante Raúl Castro Ruz.

