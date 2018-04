Sindicalistas de la cultura debaten temas de prioridad

La Habana, Cuba. – Los impagos a los artistas, el salario en instituciones culturales, en la prensa y a los instructores de Arte fueron temas del VIII Pleno del Sindicato Nacional de la Cultura, que sesionó en La Habana.

El informe presentado por Nereida López, Secretaria General de esa organización, abrió el debate sobre la calidad del producto cultural, las condiciones de trabajo y la necesidad que se utilicen los presupuestos aprobados para la estimulación moral a los trabajadores y los artistas aficionados.

Abel Prieto Jiménez, ministro del sector, dijo que hay que llegar a la Conferencia del Sindicato Nacional de la Cultura con transparencia y soluciones concretas a los planteamientos de los trabajadores.

Roberto Montesino, Jefe del Departamento de Cultura y Propaganda del Comité Central del Partido, destacó la contribución que puede hacer el Sindicato del sector al desarrollo económico del país.

(Visited 1 times, 33 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.