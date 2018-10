Debaten en Camagüey sobre el envejecimiento

El envejecimiento poblacional: una realidad presente en Camagüey, constituyó tema de debate para usuarios y especialistas en el Foro online desarrollado en el sitio web El Portal del Ciudadano de la provincia de Camagüey, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad.

En respuesta a una de las interrogantes que abrió el diálogo, Jesús Regueira y Yazarai Racet informaron que en la actualidad los porcentajes más elevados de envejecimiento en la provincia se reportan en Guáimaro, Camagüey y Florida.

Acerca de cómo puede atenuarse esa situación y prepararnos para convivir en una sociedad cada vez más envejecida, ambos galenos insistieron en la necesidad de garantizar un mejor cuidado de quienes rebasan los 60 años de edad.

De igual modo, la apertura de nuevas Casas de Abuelo y el incremento de las capacidades en los Hogares de Ancianos fueron otras de las acciones de prioridad referenciadas.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.