De cumpleaños los Joven Club de Computación en Villa Clara

El aniversario 31 de los Joven Club de Computación y Electrónica fue festejado en Villa Clara con un acto político cultural en la institución dedicada a este quehacer en el Consejo Popular José Martí de Santa Clara.

En la ceremonia participaron pioneros del Seminternado Celia Sánchez Manduley vinculados con esa instalación que también presta servicios a los vecinos de esa comunidad.

Durante el acto en Villa Clara por el cumpleaños 31 de los Joven Club de Computación y Electrónica, fueron reconocidas las mejores instalaciones de su tipo en esa provincia, y el Geroclub del Joven Club del Complejo Recreativo Somos Jóvenes del Reparto Capiro.

Estas instituciones fueron creadas en 1987 por iniciativa de Fidel para la paulatina informatización de la sociedad cubana.

