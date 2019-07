Cuidemos los ómnibus nuevos de la capital

La Habana, Cuba.- Otro esfuerzo más del Ministerio de Transporte y de la Dirección Provincial de la rama se visualiza en La Habana con la incorporación de nuevos ómnibus Yutong en diferentes rutas.

Varios conductores de las líneas A 20, A 27, y A 222 dijeron a este reportero que, aunque resulte más de lo mismo, es necesario que todos los capitalinos cuidemos al máximo ese medio esencial de transporte.

No rayarlos en su interior, mantener la limpieza, evitar el sobrecargo y la presión desde el exterior de las puertas para que cierren, son aspectos vitales para que tengan una adecuada durabilidad y rendimiento.

También expresaron que sería útil que las autoridades de Transporte de la capital establezcan inspectores dentro de los ómnibus para evitar indisciplinas y el maltrato a los ómnibus que juegan un papel determinante en la vida de los habaneros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.