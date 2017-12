Cubanos sacarán los abrigos

La Habana, Cuba. – El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba anunció la entrada del año que se avecina con temperaturas invernales, destaca hoy el diario Granma.

La directora de la institución científica, Miriam Teresita Llanes, informó que tras la entrada del frente se impondrán marcadas condiciones invernales sobre todo en el occidente y centro del país, donde las madrugadas serán muy frías desde el día 3 de enero.

Llanes señaló que la influencia de un centro de altas presiones continentales migratorias mantendrá baja la probabilidad de lluvia de manera general en gran parte de nuestro archipiélago este domingo, con temperaturas frescas en la noche.

Adelantó, además, que a partir del martes 2 de enero debe producirse un cambio de tiempo en la región occidental, asociado a la llegada de un nuevo frente frío.

