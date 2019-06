Cubanos optimistas con nuevas medidas económicas

La Habana, Cuba. – Un positivo impacto tiene en la población cubana el anunció de un grupo de medidas adoptadas por el Consejo de Ministros encaminadas a dinamizar la economía y que incluye mejoras en el salario de miles de personas, como Juana María Ortíz, trabajadora en el Poder Popular en Matanzas, quien considera que aumentar su salario a 3 años de la jubilación, garantizarán una vejez tranquila con mayores dividendos.

En Sancti Spíritus la jubilada Dalia Zayas, quien señaló que ante el bloqueo, la Revolución, como siempre, responde para seguir adelante y que esas medidas derrotan las maquinaciones imperiales.

Es decisivo que los trabajadores beneficiados con el aumento salarial del sector presupuestado comprendan que tal incremento es significativo en las condiciones económicas que vive el país, dijo Rosa Barriel Márquez, subdirectora económica de Salud en Santiago de Cuba.

Mientras en Granma la doctora María Cristina Cedeño opinó que el aumento salarial es una medida que incentiva el trabajo creador y eficiente para recuperar la economía.

