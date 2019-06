Cuba y Guyana abogan por fortalecer nexos políticos y comerciales

La Habana, Cuba.- Los ministros de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Guyana, Karen Cummings, expresaron hoy la voluntad de sus países de robustecer los nexos políticos y comerciales en una reunión sostenida en Georgetown.

Igualmente Rodríguez intercambió con el primer Ministro y primer Vicepresidente de Guyana, Moses Veerasammy Nagamootoo.

Destacamos los históricos lazos de hermandad que unen a nuestros pueblos y gobiernos y los positivos resultados de la cooperación en diversas áreas, afirmó el canciller cubano en su cuenta en la red social Twitter.

Bruno Rodríguez inició esta mañana su programa de actividades de su visita oficial a Guyana con la colocación de una ofrenda floral en el Arco de la Independencia, uno de los sitios más simbólicos de Georgetown.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.