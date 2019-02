Cuba; último día de bonificación por pagos a la ONAT

La Habana, Cuba. – La Oficina Nacional de Administración Tributaria, (ONAT), alerta a los contribuyentes en Cuba que hoy, 28 de febrero, es el último día para disfrutar de la bonificación por pronto pago, e insiste en que, si usted paga ahora, desembolsa menos.



Arelys Pérez, directora de Atención al Contribuyente de la entidad, recuerda que se podrá descontar el 5 por ciento en el caso del Impuesto sobre Ingresos Personales, y el 20 en el Transporte Terrestre, más conocido como pago de la chapa.

En diálogo con Radio Reloj precisa que, aunque ha aumentado la cifra de personas que se acoge al beneficio fiscal de pagar antes del 28 de febrero, pudiera ser aún mayor.

Que los contribuyentes cumplan el deber fiscal es de suma importancia, pues esos ingresos monetarios se utilizan para beneficios comunes, como los servicios de salud, educación, deporte y cultura.

