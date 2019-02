Cuba dijo Sí a la nueva Carta Magna

La nueva Constitución de la República de Cuba, sometida a referendo popular el 24 de febrero, fue ratificada por la mayoría de los ciudadanos con derecho al sufragio, anunció la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro.

En conferencia de prensa, informó que, según datos preliminares, ejercieron el voto 7 millones 848 mil 343 cubanos, de los cuales el 86, 85 por ciento, dijo Sí a la Ley de leyes.

Balseiro precisó que solo marcó la opción del no, el 9 por ciento del total de cubanos que ejercieron el sufragio, en una jornada que calificó de satisfactoria, con tranquilidad y alta concurrencia a las urnas.

Puntualizó que resultaron válidas el 95, 85 por ciento de las boletas, en blanco el 2, 53, y nulas el 1, 62 por ciento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.