Cuba avanza hacia la informatización de la sociedad

La Habana, Cuba. – En el Primer Foro de Gobernanza de Internet Nacional, que concluye hoy en La Habana, el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, expuso sobre la implementación de la Política de Informatización en el país y sus desafíos.

El experto destacó que existen en la Isla más de 670 salas colectivas de acceso a la red de redes, más de mil 300 áreas wifi, más de 80 mil hogares conectados y más de 2 millones 400 mil usuarios disfrutan de Internet a través de los datos móviles.

Mencionó entre los desafíos ampliar la infraestructura y hacerla sobre tecnologías modernas, que permitan elevar no solo las posibilidades de acceso de la población sino también la calidad del servicio y disminuir las tarifas.

El viceministro insistió en la necesidad de avanzar en las plataformas de servicios y contenidos digitales nacionales y el comercio electrónico.

