Cuba apuesta por las nuevas tecnologías

La Habana, Cuba. – En el contexto de la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2020 se desarrollará en la capital cubana el IX Taller Internacional de Calidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

El evento abordará varias temáticas de gran importancia para los profesionales del ramo, como las buenas prácticas de la Ingeniería del Software y la evaluación y mejora de los diferentes procesos y servicios de las Tecnologías.

Otros puntos que destacan en el programa del taller son los referidos a privacidad, ciberseguridad, desarrollo seguro en diversas plataformas y los parques científicos y tecnológicos en el área de las TICs.

El Ministerio de Comunicaciones de Cuba invita a todos los profesionales interesados en participar en ese encuentro a presentar sus ponencias antes del 18 de octubre próximo.

