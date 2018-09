Crean condiciones para construir el hotel más alto de La Habana

La colocación de vallas perimetrales en la céntrica avenida de23, frente a la heladería Coppelia, en El Vedado, evidencia los preparativos para la construcción del hotel más alto de La Habana.

Al movimiento de tierra realizado, ahora se suma el cierre de la acera ubicada frente al conocido “hueco” de esta céntrica barriada, así como la colocación de señalizaciones que indican las acciones a realizar en aras de mantener el orden y la seguridad vial.

Deysi Malvares, directora de Desarrollo de la Empresa Inmobiliaria Almest, informó que a partir de septiembre se pronosticaba desarrollar durante 13 meses la construcción del sótano y áreas de acceso.

El hotel, de categoría V estrellas, contará 42 pisos y superará en altura, al cercano Tryp Habana Libre considerado en sus años inaugurales como el hotel más alto y grande de América Latina.

