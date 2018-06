Convocan a Taller Nacional de las Casas de Orientación a la Mujer

La Habana, Cuba.- Con el espíritu de seguir acompañando a las familias en la toma de decisiones, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) convocó para y este viernes a miembros de la organización e invitados, al Taller Nacional de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, en La Habana.

Teresa Amarelle, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, del Consejo de Estado, y secretaria general de la FMC, aseguró en la inauguración que la cita tiene gran importancia, pues permitirá atemperar los conocimientos y el trabajo de la organización a las condiciones actuales.

La secretaria general, comentó que ayudará a dar respuesta a las interrogantes de cómo las Casas pueden dar asesoramiento para una mejor convivencia.

Señaló que desde la FMC, no se deja sola a la familia, y una de las maneras que encuentra es, por ejemplo, a través del apoyo a aquellas féminas que cuidan a los ancianos.

