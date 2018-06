Convocan en Santiago de Cuba a feria comercial ExpoCaribe

La convocatoria a la XVI Feria Comercial ExpoCaribe, en junio del 2019, fue presentada este viernes en santiaguero Centro Cultural Heredia, al finalizar el Foro empresarial que reunió a representantes cubanos y de otras 13 naciones.

Con la presencia de la doctora June Soomer, Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe, fueron entregados los premios de la calidad a los tabacos H Upman, y de la Asociación de Comunicadores a tres entidades santiagueras.

José Chaple, director de América Latina y el Caribe del Ministerio de Comercio Exterior, afirmó que la reanudación de ese evento, ofrecerá nuevas oportunidades al empresariado nacional y caribeño.

Chaple explicó que la promoción de la inversión extranjera en las 5 provincias orientales será el principal objetivo de la XVIFeria Comercial ExpoCaribe.

