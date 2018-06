Continuar aprendiendo de las Cooperativas no Agropecuarias

Presidentes, socios y trabajadores de Cooperativas no Agropecuarias de gastronomía, servicios personales, y técnicos del comercio interior intercambiaron experiencias en el Segundo Taller Nacional sobre el tema, al que asistió el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro.

El Héroe de la República de Cuba y Vicepresidente de la Asociación de Economistas y Contadores, Ramón Labañino, dijo que no podemos renunciar al cooperativismo, pues tiene sus beneficios .

Directivos del Ministerio de Comercio Interior señalaron que el organismo trabaja en el reordenamiento del comercio mayorista, adoptando medidas para su desarrollo en el contexto de la economía nacional, que incluyen el aseguramiento a las formas de gestión no estatal.

Entre las acciones destaca la fijación de precios máximos de venta minorista para un grupo de productos agropecuarios.

