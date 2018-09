Continúan opciones en el Campismo Popular

Los trabajadores de la Empresa de Campismo Popular en Pinar del Rio proseguirán durante los próximos meses con la oferta de servicios habituales y las pasadías en esas instalaciones, todas muy próximas a lugares de exuberante belleza en esa provincia.

Esa entidad dispone en el territorio de ocho instalaciones, las cuales abrieron sus puertas de modo eficiente durante la etapa veraniega, a pesar de algunas dificultades con el transporte para trasladar a los vacacionistas a la hora contratada.

El establecimiento o extensión de los servicios de las unidades de la Empresa de Campismo Popular en Pinar del Rio, durante los meses sucesivos, tiene como propósitos satisfacer a un mayor número clientes con similar calidad.

La provincia fue pionera de la idea germinada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de promover entre los cubanos la práctica del turismo de naturaleza.

