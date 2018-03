Continúa programa de informatización de la sociedad

Pinar del Río, Cuba.- Los especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río, continuarán este año dando continuidad al programa de informatización de la sociedad, mediante tecnologías que faciliten mayor conexión a las familias.

En la provincia, funcionan una treintena de Radio Bases que facilitan los nexos de la telefonía celular y las llamadas zonas Wifi, cuya cobertura se extiende hasta zonas donde los accesos eran limitados, como sucede en sitios del Plan Turquino.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Pinar del Río, incluye entre sus intereses proseguir la comercialización de nuevos servicios como el Nauta Hogar, ampliar la telefonía fija, la pública e incrementar el kilometraje de la red de cables de fibra óptica.

Además, la entidad proseguirá el mantenimiento y pintura a gran parte de los mástiles que soportan las antenas de todo el sistema de radioenlaces y servicios especiales.

