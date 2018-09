Continúa la venta de uniformes en Cuba

Por primera vez en todo el paí­s se extenderá la comercialización de uniformes escolares de las diferentes enseñanzas, así lo informó Andrés Torres, Especialista Principal del Ministerio de Comercio Interior.

Afirmó que hasta la fecha la venta se ha comportado favorablemente, lo cual está relacionado con la vinculación existente entre las escuelas y las tiendas, acción que permite frenar las manifestaciones de corrupción.

Yosnel Roche, Subdirector de Productos no Alimenticios de la Empresa Provincial de Comercio de La Habana, territorio con mayores ventas, explicó que han existido quejas referentes a las tallas, pero han sido solucionadas.

Refirió que hasta el 15 de octubre, fecha en que culminará la venta de uniformes estará habilitado un puesto de control que recepcionará las quejas a través del teléfono 7 862 2929.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.