Continúa Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo

La Habana, Cuba.- La duodécima Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo entra hoy en su segunda jornada de deliberaciones en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El programa para este día incluye la intervención del costarricense Allan Valverde, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, quien se referirá a los compromisos en ese sentido de América Latina y El Caribe.

Los desafíos de la comunicación pública en Cuba y sus implicaciones en el medio ambiente será el tema de Raúl Garcés, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana; mientras que Ana Báez hablará sobre los mecanismos para conectar conservación y desarrollo sostenible.

Además, se realizarán los congresos sobre manejo de ecosistemas y biodiversidad, cambio climático, gestión de riesgos de desastres y enfrentamiento al cambio climático, política, derecho y justicia ambiental, entre otros.

