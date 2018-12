Construyendo por los 505 años de Trinidad

Obras de beneficio social caracterizan el esfuerzo constructivo por el aniversario 505 de la fundación de la Villa de Trinidad.

La construcción de viviendas, la reparación y mejoras en unidades del comercio, la gastronomía y educacionales, es parte de los esfuerzos constructivos dirigidos por la Oficina del Conservador de la Ciudad.

También sobresalen labores de rehabilitación de espacios públicos del área más antigua de la villa, de barrios como el de las tres Cruces y antiguas edificaciones de valor patrimonial, entre ellos la otrora Droguería.

Trinidad, la tercera Villa de Cuba, fue fundada a inicios de 1514 y mantiene un alto grado de conservación de su patrimonio arquitectónico y cultural, que atrae a visitantes extranjeros.

