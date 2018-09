Constancia en el ordenamiento territorial

El colectivo de Planificación Física en Camagüey continúa aplicando estrategias de trabajo dirigidas a lograr una mayor calidad en las respuestas técnicas y en la atención a la población.

Gloria Sánchez, especialista de la entidad, explicó que el 2016 fue para el sistema en Camagüey una experiencia profesional, por haber enfrentado el traspaso de algunas de las funciones que tenía el Instituto de la Vivienda.

Entre las principales inquietudes de la población están los trámites fuera de término, las denuncias sobre construcciones ilegales y la morosidad en el otorgamiento de solares.

Comprometidos con el llamado al orden y la disciplina, los trabajadores de Planificación Física en Camagüey lideran los planes de ordenamiento territorial y urbano y responden al proceso inversionista y a la planificación a corto, mediano y largo plazos.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.