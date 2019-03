Consolida Varadero prestigio como destino de interés

Con el segundo lugar en la preferencia de los vacacionistas según el portal de viajes en Internet TripAdvisor, el balneario de Varadero, en Matanzas, se consolida como destino turístico del Caribe y entre las mejores playas del mundo.

Los mensajes sobre los atributos del principal polo de recreo del país se multiplican en la actual temporada, tras recibir el pasado año a más de un millón de turistas extranjeros, y mantener el crecimiento del mercado nacional.

Canadá se ratifica como el principal emisor de vacacionistas a Varadero, seguido de países como Alemania, Rusia, España y Francia, con crecimientos en el arribo de clientes.

La apertura de hoteles en asociación internacional, mejora la planta habitacional del balneario, que acumula más de 21 mil habitaciones, la mayoría concentradas en instalaciones de alto estándar.

