Conmemoran bautismo de fuego del pelotón Las Marianas

En Cerro Pelado, paraje del municipio granmense de Bartolomé Masó y lugar exacto del acontecimiento, decenas de granmenses, en representación del pueblo cubano, conmemoran el bautismo de fuego del pelotón femenino Las Marianas, en ocasión de cumplirse el aniversario 60 del hecho.

Mayrelis Gregorich, funcionaria del departamento ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunista, declaró que se realizará un breve acto, el cual abarcará canciones, poemas y palabras de reafirmación revolucionaria en el emblemático sitio.

Resaltó Gregorich la importancia de recordar siempre el ejemplo de aquellas heroicas féminas, quienes tuvieron el valor y la fuerza para empuñar las armas y luchar por la independencia del país.

Agregó que para esta jornada también está planificado un intercambio entre jóvenes e integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

