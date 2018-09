Por el Congreso Obrero y la productividad

La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos en la provincia de Artemisa, realizarán durante la mañana una jornada de trabajo voluntario en sectores de la producción y los servicios.

En saludo a la Conferencia XXI Primer Congreso de la CTC, en los once municipios laborarán en áreas cañeras, de cultivos varios, unidades de elaboración de alimento y en la limpieza e higienización.

El Secretario General de la organización obrera en el territorio, Eduardo Antonio Chiong, dijo que como parte del movimiento productivo a favor del desarrollo económico, trabajadores, estudiantes y jubilados protagonizarán la jornada.

La Conferencia Provincial XXI Congreso de la CTC acontecerá en Artemisa los días 28 y 29 del actual mes, para la cual son abanderadas las delegaciones municipales y se realizan otras actividades, previo al importante encuentro.

