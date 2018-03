Confieren Premio de Arquitectura a conservador de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba.- La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), confirió el Premio Nacional de Arquitectura Por la Obra de la Vida 2018 a Irán Millán, director de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.

El galardonado reconoce las acciones de mantenimiento y preservación del patrimonio material e inmaterial de las edificaciones y entornos, para el disfrute de los moradores y visitantes cubanos y extranjeros.

Irán Millán, distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura, ha participado en importantes eventos internacionales para dar a conocer las acciones de conservación en la ciudad de Cienfuegos.

La entrega del galardón se efectuará el 13 de marzo en un acto auspiciado por la UNAICC, en la sede del Gobierno, con la asistencia de las principales autoridades, dirigentes, directivos, profesionales e invitados.

