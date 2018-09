Condecoran a agricultores sobresalientes en Granma

Campesinos, cooperativistas y cuadros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en Granma, fueron condecorados por sus sobresalientes resultados a favor del desarrollo agropecuario y la alimentación del pueblo, tareas prioritarias del oriental territorio.

Varios compañeros entre ellos Maritza Martínez, Félix Cabrera y Edelio Milanés Solís recibieron la medalla Romárico Cordero.

Maritza Martínez refirió que para ella constituye un orgullo alcanzar ese galardón, otorgado a quienes se esfuerzan para mejorar el funcionamiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, a pesar de la dureza del trabajo en las montañas.

Federico Hernández, primer secretario de la organización política en Granma, felicitó a los condecorados y los exhortó a trabajar cada vez mejor para llegar al aniversario 150 del inicio de las luchas con resultados en la producción agropecuaria.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.