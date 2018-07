El uso racional y eficiente de los recursos sigue siendo hoy batalla permanente, al igual que evitar el incremento de los inventarios, cuando el 30 por ciento de estos se concentra en mercancías listas para la venta y producciones terminadas.

En ese sentido trabaja el Ministerio de Economía y Planificación, con la mirada puesta en el control y seguimiento a la ejecución del Plan, y el reordenamiento de la deuda corriente generada por cartas de créditos vencidas.

Propósitos esenciales siguen siendo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta 2030, así como la Inversión Extranjera y su participación en el progreso de nuestra economía.

En aras de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los objetivos propuestos, corresponde entonces, con el esfuerzo de todos, concentrar los recursos en las “prioridades dentro las prioridades”.

