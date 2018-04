Comprobación de control interno brinda resultados

La Habana, Cuba.- Más de 5600 medidas disciplinarias fueron aplicadas en Cuba el año anterior, como resultado de la duodécima comprobación nacional al control interno, realizada por la Contraloría General de la República.

Según el diario Granma, de ese total, el 59, 5 por ciento son amonestaciones, 16, 7 multas a trabajadores, 9 por ciento separaciones definitivas y el 5, 6 por ciento demociones definitivas.

Esos controles permitieron identificar 177 presuntos hechos delictivos, a los cuales da seguimiento la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Contraloría.

También el pasado año se detectaron 635 procesos correspondientes a inspecciones, comprobaciones económicas y otras acciones de control externas y 280 de los mismos organismos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.