Comenzó en Villa Clara jornada del innovador

El quehacer de los aniristas en la solución a problemas de la economía y los servicios será reconocido, en Villa Clara, en la jornada del innovador iniciada en la Empresa de Recuperación de Materias Primas.

Durante este mes se entregará la Condición 8 de Octubre a más de 100 asociados, así como a 47 colectivos laborales, máxima categoría otorgada por el destacado cumplimiento de los planes temáticos y otras tareas.

En la jornada dedicada en Villa Clara a reconocer la labor de los aniristas, se entregará el premio a la innovación de mayor impacto económico y social a Luis Orlando Linares, de la empresa Geominera del Centro, y a Yoel Pérez Soto, trabajador no estatal, de Remedios.

El momento será propicio para dar a conocer la convocatoria a la segunda Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.