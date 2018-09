Clasifica Hotel Nacional como Líder de Cuba

El Hotel Nacional está nominado a ser Líder de Cuba y se anunciará el 22 de septiembre en Montego Bay, Jamaica, con la Gala Ceremonia 2018 para Caribe y América del Norte.

Se trata de una nominación de los premios Travel World Awards, considerados los Oscar de la Hotelería, distinción que reconoce, premia y celebra la excelencia en todos los sectores de la industria de los viajes y el turismo mundial.

La marca de los World Travel Awards es reconocida como el sello final de calidad, cuando los ganadores marcan la pauta a la que otros aspiran y tales premios se otorgan por regiones geográficas.

El Hotel Nacional es símbolo de historia, arquitectura y cubanía, emblema de la nación cubana, es Patrimonio, Monumento y Memoria del mundo, y para sus clientes un lugar de visita obligada, increíble para alojarse, con una instalación preciosa, con rincones llenos de historia y gran encanto.

