Cinco personas fallecidas en Mayabeque por impacto de un rayo

La Habana, Cuba. – Cinco personas fallecieron -dos adultos y tres menores-, tras recibir una fuerte descarga eléctrica este jueves, sobre las 3:30 de la tarde, en la playa La Puntilla de Santa Cruz del Norte, Mayabeque.

Además, un menor fue atendido en servicios de urgencia en el policlínico Alberto Fernández Valdés de la localidad, y luego de ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de la capital, según informó la Dra. Yamira Delgado Díaz, directora municipal de Salud en el territorio santacruceño.

El periódico provincial de Mayabeque precisó que al lugar del suceso acudieron las máximas autoridades del Partido, del Gobierno y de la Administración en Santa Cruz del Norte.

Cuba califica como uno de los territorios más afectados por rayos en todo el mundo, dada la gran actividad eléctrica que caracteriza las tormentas en el país.

Según el mapa de fulguraciones, confeccionado en 2016, la mayor cantidad de descargas de este tipo se concentra en el Norte de la provincia de Pinar del Río, el interior de La Habana, Artemisa y Mayabeque, y en el Oeste de Matanzas, y tienen lugar de manera más acentuada durante el periodo lluvioso extendido de mayo a octubre.

