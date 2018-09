Cierra temporada alta de campismo en Villa Clara

El Campismo Popular se ratifica como la propuesta recreativa de mayor aceptación entre los villaclareños, al recibir entre los meses de julio y agosto a más de 25 mil vacacionistas.

Daymí Martínez, especialista de esa entidad, informó que durante esa etapa pusieron en explotación una cifra superior a las 500 cabañas, y mantuvieron un alto nivel de ocupación.

El Campismo Popular en Villa Clara trajo novedades este verano, al quedar inaugurado un Buró de Reservaciones y Bar Cafetería en la localidad de Sagua la Grande; mientras levantaron nuevos ranchones en el Arcoíris, Minerva, El Salto y Ganuza, y fue reparado el ranchón de la playa Sierra Morena.

En esa provincia el Campismo Popular se mantiene a disposición de los villaclareños, quienes podrán reservar en las oficinas habilitadas o dirigirse a las carpetas de las propias instalaciones.

