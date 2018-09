En Cienfuegos evento cultural cúpula

Dedicado a homenajear el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se efectuará el 11 de octubre en el Museo Histórico Naval la XII edición del Evento Cultural Cúpula.

El encuentro es auspiciado por la dirección de Cultura, la Unión de Escritores y Artistas e instituciones del territorio, y participarán investigadores, intelectuales, profesores y estudiantes universitarios.

Manuel Varela Pérez, divulgador del departamento de promoción en Cultura Municipal de Cienfuegos, informó que el Evento Cultural Cúpula tiene como tema central la Impronta del pensamiento de Fidel en el desarrollo de la Cultura en la provincia.

Añadió que abordarán entre las temáticas los logros en el plano de la cultura en el territorio a partir del triunfo de la Revolución y participación de los cienfuegueros en las guerras por la independencia relacionados con las tradiciones y costumbres.

