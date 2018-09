Ciego de Ávila garantiza plátano para el país

La mayoría de las provincias se beneficia con la alta producción de plátano en Ciego de Ávila, donde se han cosechado hasta la fecha más de 30 000 toneladas de ese alimento.

El esfuerzo de obreros estatales y campesinos, las lluvias de los últimos meses y el empleo de abonos químicos y pesticidas favorecen el crecimiento respecto a igual etapa del año anterior, según directivos de la Delegación de la Agricultura.

La superficie plantada asciende a más de 5 000 hectáreas de las variedades conocidas por macho, burro, enano y cabandich, entre otras, acopiadas fundamentalmente en la empresa La Cuba, mayor productora de banano en el país.

En Ciego de Ávila el aumento de la producción de plátano se sustenta, además, en la utilización del método extradenso, que propicia altos rendimientos de un alimento rico en hidratos de carbono, potasio, calcio y otros minerales.

