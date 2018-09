Centrales cienfuegueros hacia venidera zafra

Los cinco ingenios que intervendrán en la zafra azucarera en Cienfuegos alistan la maquinaria con vistas a garantizar estabilidad en la molida, así como en el corte, alza y tiro de la caña, afirmó el ingeniero Arnaldo Costa Delgado.

El director general de la Empresa provincial azucarera, subrayó que las reparaciones marchan bien, y que la arrancada iniciará el 29 de noviembre por el central 14 de Julio, del municipio de Rodas.

Aseveró que existen algunos problemas con las masas y el calentador de aire en el ingenio Ciudad Caracas, en Lajas, sujeto a reparaciones antes de la fecha fijada, mientras que el resto de los trabajos se cumplirán en tiempo.

Indicó que el plan de siembra de caña de primavera concluyó en Cienfuegos con el 57 por ciento en situación desfavorable, debido a las lluvias, y esperan recuperar los atrasos en la etapa de frío.

