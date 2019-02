Centenario ratificó la constitución cubana

Los 103 años de edad del espirituano Ramón Montano Pérez, no impidieron que temprano ejerciera su voto para ratificar la constitución de la República de Cuba.

Jovial y confiado arribó entre los primeros al colegio número1 de la circunscripción 119 del Consejo Popular Garaita de la ciudad de Sancti Spíritus, como es su costumbre en cada jornada de votaciones.

Ese jubilado del ministerio del Interior, recuerda que con 24 años de edad conoció de la redacción de la Constitución del 40 y de cómo representantes de su Partido Socialista Popular propusieron artículos para defender los intereses de los cubanos.

Ramón Montano Pérez es uno de los residentes de la tercera edad de Sancti Spíritus, una de las provincias más envejecidas de Cuba, que con su voto contribuyó a seguir la construcción del Socialismo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.