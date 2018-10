Celebran en Guantánamo Día Interamericano del Agua

Profesionales de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica, una de las cinco que conforman la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, honrarán con una actividad científico-técnica el Día Interamericano del Agua, instituido para América continental y la región del Caribe.

Con motivo de la efeméride que se conmemora el primer sábado de octubre, los profesionales de la rama celebrarán el evento provincial Cubagua, en el cual se elegirán las ponencias que representarán a ese territorio en la Convención Internacional sobre Recursos Hídricos.

El foro está previsto en marzo venidero, como parte de las jornadas de Cubagua que se efectuarán en el Palacio de Convenciones y Pabexpo, en la capital cubana.

Intervendrán en las deliberaciones expertos, investigadores, empresarios y otros especialistas vinculados a la esfera del desarrollo hidráulico en Cuba y el extranjero.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.