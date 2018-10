Celebran su día trabajadores bancarios de Cienfuegos

Con un programa de actividades los trabajadores bancarios en Cienfuegos celebran su Día el próximo 13 de octubre a través de una jornada iniciada el lunes en las Sucursales.

La especialista en marketing y comunicación, Anay Terry Tejeda, dijo que las acciones incluyen actos políticos y culturales, reconocimiento a los más destacados y colectivos, cancelación de sellos por la efeméride y encuentros con la reserva de cuadros.

Afirmó que durante la Jornada por el Día del Trabajador Bancario se celebrará en Cienfuegos el aniversario XXI del Banco de Crédito y Comercio, y resaltarán el encomiable esfuerzo de los aniristas por los aportes para elevar la calidad del servicio.

También organizarán ferias con los productos de mayor promoción de interés a la población que abarca el sector empresarial, jubilados y amas de casa, así como mediante la Banca Electrónica.

Reportó: Lázaro Doubet Jiménez

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.