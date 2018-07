Celebra la ANCI en Camagüey un aniversario más

La Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales, (ANCI), en Camagüey, cumplió este lunes 40 años de su fundación, cuyo objetivo es garantizar la rehabilitación e inserción a la sociedad de las personas con discapacidad visual.

Lorenzo Boudet Duarte, relacionista de la ANCI en el territorio, explicó que los más de1700 afiliados en el territorio celebrarán el aniversario hasta el 19 de julio próximo.

En esa jornada se efectuará la Asamblea Provincial del Consejo Directivo, escenario para analizar el quehacer de la ANCI en el primer semestre de este año y trazar proyecciones de trabajo para la venidera etapa, agregó.

Entre las iniciativas para el aniversario de la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales días en Camagüey destacan galas artísticas y culturales, encuentros de turismo deportivo y rehabilitación en áreas rurales.

